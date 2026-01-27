Des Troubadours au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Des Troubadours au Château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-28

Pourquoi parle-t-on de Troubadours à Ventadour? Découvrez les liens entre le Château et les Troubadours, ces poètes occitans du Limousin au Moyen-Âge.

Visite thématique animé par le Pays d’Art et d’Histoire Hautes Terres Corrézienne et de Ventadour.

À 11h00. Tarifs 5€ adulte et 3 €/de 6 à 16 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Sur réservation au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 contact@chateau-ventadour.fr

English : Des Troubadours au Château de Ventadour

