Tir à l’arc au Château de Ventadour Moustier-Ventadour

Tir à l’arc au Château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Viens t’initier au tir à l’arc comme au temps de chevaliers et des archers ! Activité encadrée par un moniteur de la station Marcillac sport nature .

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Taris 5€/adulte et 3€/enfant, gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

