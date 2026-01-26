Les idées reçues du Moyen-Âge

Rue du Château Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

On jetait de l’huile bouillante sur les assaillants ! Info ou intox ?

Une visite qui rétablit la vérité sur les us et coutumes du Moyen-Âge.

Animation proposée par le Pays d’Art et d’Histoire.

Tous public.

Réservation obligatoire au 05 55 93 04 34 .

Rue du Château Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les idées reçues du Moyen-Âge

L’événement Les idées reçues du Moyen-Âge Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières