Visite guidée au Château de Ventadour
Moustier-Ventadour Corrèze
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-27
2026-07-01
Du haut de son éperon rocheux, les vestiges du château de Ventadour vous invitent à un voyage au cœur du Moyen- Âge et de la poésie courtoise. Découvrez ce site étonnant, son histoire, ses puissants seigneurs et l’art trobar en compagnie de nos guides.
À 15h du mardi au jeudi.
Tarifs 5€/adulte, 3€/enfant et gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements et réservations au 05 55 93 04 34. .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com
