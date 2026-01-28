Visite guidée au Château de Ventadour

La Chanselve Moustier-Ventadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-01

Du haut de son éperon rocheux, les vestiges du château de Ventadour vous invitent à un voyage au cœur du Moyen- Âge et de la poésie courtoise. Découvrez ce site étonnant, son histoire, ses puissants seigneurs et l’art trobar en compagnie de nos guides.

À 15h du mardi au jeudi.

Tarifs 5€/adulte, 3€/enfant et gratuit pour les moins de 6 ans.

Renseignements et réservations au 05 55 93 04 34. .

La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34 accueil@tourisme-egletons.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée au Château de Ventadour

L’événement Visite guidée au Château de Ventadour Moustier-Ventadour a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières