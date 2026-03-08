FAUT PAS POUSSER PAPY ET MAMY DANS LES ORTIES ZENITH DE PAU Pau

FAUT PAS POUSSER PAPY ET MAMY DANS LES ORTIES

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif réduit

Début : 2027-03-07

fin : 2027-03-07

2027-03-07

On est des seniors mordant la vie à pleine dents (enfin celles qui nous restent !)

Venez rire avec nous !

Mamy Ginette est drôle, décalée, joyeuse, elle se sert de son expérience pour tout prendre à la dérision, se rappeler les bons souvenirs tout en se régalant des nouvelles technologies, il n’y a pas d’âge pour être influenceuse !

Papy Marcel est drôle, ronchon et dépassé, il pense que c’était mieux avant, qu’il n’y aura jamais mieux qu’une partie de pétanque, parce que les réseaux sociaux c’est pas la vraie vie !

Ce qui les réunis l’amour éternel d’un couple original mais surtout un mental à toutes épreuves et un caractère qui les mène à surtout ne jamais se laisser faire.

Une comédie rythmée par deux personnages attachants qui nous font traverser ce monde dans les yeux de seniors tellement drôles.

1h10 de quiproquos et de rebondissements. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

