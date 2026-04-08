FAUX DÉPART Saint-Chély-d’Apcher
FAUX DÉPART Saint-Chély-d’Apcher samedi 9 mai 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
FAUX DÉPART
Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : -1 – -1 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 17:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Dans cette pièce, Jean-Marie Chevret aborde le couple avec tout ce qu’il comporte de complicité, de renoncements et de choix de vie.
Dans cette pièce, Jean-Marie Chevret aborde le couple avec tout ce qu’il comporte de complicité, de renoncements et de choix de vie.
Pour Odile et Jean Marmion, la retraite a un parfum de fin d’adolescence il est temps de concrétiser leurs rêves. Jean imagine une petite maison en Touraine, mais Odile n’a aucune envie de s’enterrer à la campagne. Ayant renoncé par amour à sa carrière d’actrice, elle peine à faire un nouveau sacrifice.
Un choix difficile qui pourrait bien mettre leur amour en péril…
Cette représentation s’inscrit dans le cadre du Festival Saint-Chély d’Arte. .
Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 19 60 centrecultureloisirs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In this play, Jean-Marie Chevret tackles the couple, with all its complicity, renunciations and life choices.
L’événement FAUX DÉPART Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental
À voir aussi à Saint-Chély-d'Apcher (Lozère)
- CINÉ-DÉBAT NUCLÉAIRE, COMMENT IL VA RUINER LA FRANCE Saint-Chély-d’Apcher 15 avril 2026
- LES FEMMES SAVANTES Saint-Chély-d’Apcher 16 avril 2026
- CARMEN Saint-Chély-d’Apcher 16 avril 2026
- RENCONTRES GÉNÉALOGIQUES D’AUBRAC Saint-Chély-d’Apcher 17 avril 2026
- SORTIE NATURE CRIS ET CHANTS D’OISEAUX Saint-Chély-d’Apcher 29 avril 2026