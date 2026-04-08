Saint-Chély-d’Apcher

FAUX DÉPART

Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : -1 – -1 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans cette pièce, Jean-Marie Chevret aborde le couple avec tout ce qu’il comporte de complicité, de renoncements et de choix de vie.

Dans cette pièce, Jean-Marie Chevret aborde le couple avec tout ce qu’il comporte de complicité, de renoncements et de choix de vie.

Pour Odile et Jean Marmion, la retraite a un parfum de fin d’adolescence il est temps de concrétiser leurs rêves. Jean imagine une petite maison en Touraine, mais Odile n’a aucune envie de s’enterrer à la campagne. Ayant renoncé par amour à sa carrière d’actrice, elle peine à faire un nouveau sacrifice.

Un choix difficile qui pourrait bien mettre leur amour en péril…

Cette représentation s’inscrit dans le cadre du Festival Saint-Chély d’Arte. .

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 19 60 centrecultureloisirs@gmail.com

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English :

In this play, Jean-Marie Chevret tackles the couple, with all its complicity, renunciations and life choices.

L’événement FAUX DÉPART Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil Départemental