A COEUR PERDU Saint-Chély-d’Apcher

A COEUR PERDU

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Ce pays où les sensations et les émotions sont d’une intensité si puissante, qu’elle repousse le moment de revenir sur terre.

Les frontières entre vivants et morts s’estompent.

Ici tout devient jeu, espoir, amour, enfance et joie.

Sur scène, une femme, lovée dans son nid, sa chambre douce et chaleureuse.

Dans sa chrysalide, tel le papillon, elle déploie ses ailes. Elle nous prend la main et elle raconte son histoire.

Cette femme revient d’un long voyage. Elle a vécu ce qu’on appelle une EMI, Expérience de Mort Imminente. Trente minutes dans l’au-delà, trente minutes qu’elle nous partage avec passion. Ce voyage à la lisère, elle l’a fait. Elle l’a vécu et ressenti. Les frontières entre les vivants et les morts s’estompent, la mémoire est maligne et joue des tours ; ici tout devient jeu, espoir, amour, enfance et joie. Le corps reprend sens, exulte, dans un jeu sensible et chorégraphié. Entre ombres et lumières, emportée par des musiques envoûtantes, Carmen Vadillo livre une performance troublante, bouleversante. Cette histoire, c‘est celle d‘Emmanuelle de Boysson. Son coeur s’est arrêté le 7 février 2022. Sauvée par le massage cardiaque de son compagnon, les pompiers et les équipes médicales, elle nous livre ici une expérience quasiment indicible. .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 78 64 33 34 contact@eveil-prod.com

English :

Thirty minutes in the afterlife and a lifetime of dancing for joy

It was 17:20 when my heart stopped

The true story of Emmanuelle de Boysson, adapted from her novel Un coup au c?ur (A blow to the heart)

A woman returns from a terrifying, marvelous journey: death.

