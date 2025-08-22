SUR LES TRACES DE LA BÊTE Saint-Chély-d’Apcher Lozère

SUR LES TRACES DE LA BÊTE Marche nordique Difficile

SUR LES TRACES DE LA BÊTE 48200 Saint-Chély-d’Apcher Lozère Occitanie

Durée : 330 Distance : 23925.0 Tarif :

Le départ se fait depuis Blavignac, village situé près des gorges de la Truyère. Vous admirerez le paysage de la Margeride, entendrez la Truyère s’évader entre les collines et découvrirez les terres qui ont longtemps murmuré l’histoire de la bête du Gévaudan.

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 03 67

English :

Departure is from Blavignac, a village near the Truyère Gorge. You’ll admire the Margeride landscape, hear the Truyère escaping between the hills and discover the land that has long whispered the story of the Beast of Gévaudan.

Deutsch :

Der Start erfolgt von Blavignac aus, einem Dorf in der Nähe der Truyère-Schlucht. Sie werden die Landschaft der Margeride bewundern, die Truyère zwischen den Hügeln rauschen hören und das Land entdecken, über das lange Zeit die Geschichte der Bestie von Gévaudan geflüstert wurde.

Italiano :

La partenza è da Blavignac, un villaggio vicino alle gole del Truyère. Ammirate il paesaggio della Margeride, ascoltate lo scorrere della Truyère tra le colline e scoprite la terra che da tempo sussurra la storia della Bestia di Gévaudan.

Español :

Salida de Blavignac, pueblo cercano a las gargantas del Truyère. Admire el paisaje de la Margeride, oiga el Truyère fluir por las colinas y descubra la tierra que susurra desde hace tiempo la historia de la Bestia de Gévaudan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-20 par CDT Lozère