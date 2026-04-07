SORTIE NATURE BALADE YOGA Saint-Chély-d’Apcher
SORTIE NATURE BALADE YOGA Saint-Chély-d’Apcher vendredi 1 mai 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
SORTIE NATURE BALADE YOGA
Civergols Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Profitez d’une balade douce, rythmée par des pauses yoga pour éveiller le corps et l’esprit.
Une pratique accessible à tous pour se reconnecter avec soi et la nature.
Avec 11 ans d’enseignement du yoga, Maria Boudon vous accompagnera dans cette découverte du yoga.
Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux.
Profitez d’une balade douce, rythmée par des pauses yoga pour éveiller le corps et l’esprit.
Une pratique accessible à tous pour se reconnecter avec soi et la nature.
Avec 11 ans d’enseignement du yoga, Maria Boudon vous accompagnera dans cette découverte du yoga.
Cette activité est possible pour les enfants à partir 7 ans, à condition d’être accompagné par un adulte.
Réservation et inscription obligatoire auprès d’un de nos bureaux. .
Civergols Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 03 67
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English :
Enjoy a gentle stroll, punctuated by yoga breaks to awaken body and mind.
A practice accessible to all to reconnect with yourself and nature.
Maria Boudon, an 11-year yoga teacher, will accompany you on this discovery of yoga.
Reservations and registration required at one of our offices.
L’événement SORTIE NATURE BALADE YOGA Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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