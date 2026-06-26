Saint-Chély-d’Apcher

PRÉVERT FAIT SON CINÉMA

rond-point de l’usine Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le comédien Vincent Vittoz, accompagné de Frédéric Valy à l’accordéon, donne vie aux textes de l’auteur en alternant dialogues et chansons. Tour à tour poétiques, fantastiques, drôles ou émouvants, les mots de Prévert retrouvent toute leur force et leur modernité dans une mise en scène sensible et musicale.

Le Centre Culture et Loisirs vous invite à redécouvrir l’univers de Jacques Prévert à travers un spectacle mêlant théâtre, musique et poésie.

Le comédien Vincent Vittoz, accompagné de Frédéric Valy à l’accordéon, donne vie aux textes de l’auteur en alternant dialogues et chansons. Tour à tour poétiques, fantastiques, drôles ou émouvants, les mots de Prévert retrouvent toute leur force et leur modernité dans une mise en scène sensible et musicale.

Un moment de partage qui séduira aussi bien les amoureux de poésie que les curieux désireux de (re)découvrir l’œuvre d’un des plus grands auteurs français du XXe siècle.

Ce spectacle est proposé dans le cadre de la saison du Petit Théâtre Gérard Boulet, organisée par le Centre Culture et Loisirs. .

rond-point de l’usine Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 6 89 95 32 53

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English :

Actor Vincent Vittoz, accompanied by Frédéric Valy on the accordion, brings the author’s texts to life by alternating between dialogue and songs. By turns poetic, fantastical, funny, or moving, Prévert’s words regain all their power and relevance in a sensitive and musical production.

L’événement PRÉVERT FAIT SON CINÉMA Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental