Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-GOÛTER

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Le Ciné-Théâtre invite les plus jeunes à une séance Ciné-Goûter avec Animo Rigolo, un programme de trois courts métrages tendres et pleins d’humour, suivi d’un goûter offert.

Le Ciné-Théâtre invite les plus jeunes à une séance Ciné-Goûter avec Animo Rigolo, un programme de trois courts métrages tendres et pleins d’humour, suivi d’un goûter offert.

Au fil des histoires, petits dinosaures solidaires, renard gourmand et jeune kangourou intrépide entraînent les enfants dans des aventures où l’entraide, le partage et l’amitié sont à l’honneur. Des récits drôles et touchants qui célèbrent la diversité du monde animal à travers une animation colorée et accessible dès le plus jeune âge.

Après la projection, les enfants pourront prolonger ce moment convivial autour d’un goûter offert. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

Cin%E9-Th%E9%E2tre invites young children to a Cin%E9-Go%FBter screening featuring Animo Rigolo, a program of three heartwarming and humorous short films, followed by a complimentary snack.

L’événement CINÉ-GOÛTER Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental