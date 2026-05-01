CINÉ-GOÛTER Saint-Chély-d’Apcher
CINÉ-GOÛTER Saint-Chély-d’Apcher mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Chély-d’Apcher
CINÉ-GOÛTER
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Le Ciné-Théâtre invite les plus jeunes à une séance Ciné-Goûter avec Le Monde à l’envers, un programme de six courts métrages poétiques, suivi d’un goûter offert.
Le Ciné-Théâtre invite les plus jeunes à une séance Ciné-Goûter avec Le Monde à l’envers, un programme de six courts métrages poétiques, suivi d’un goûter offert.
À travers des histoires pleines de tendresse et d’imagination, les enfants découvrent des personnages attachants qui voient le monde autrement. D’un souriceau vivant la tête en bas à une fillette qui s’envole grâce à son pull, en passant par un parcours inclusif à l’école ou des aventures fantastiques, ces récits célèbrent la différence, la curiosité et la richesse des regards singuliers.
Entre poésie, humour et douceur, ce programme invite petits et grands à porter un regard nouveau sur le monde et à apprécier la diversité des expériences de l’enfance.
Après la projection, les enfants pourront partager un moment convivial autour d’un goûter offert. .
130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr
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English :
Cin%E9-Th%E9%E2tre invites young children to a Cin%E9-Go%FBter screening of *Le Monde %E0 l’envers*, a program of six poetic short films, followed by a complimentary snack.
L’événement CINÉ-GOÛTER Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental
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