Saint-Chély-d’Apcher

EXPOSITION BLEU MERLE

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-09

À travers une série de dessins réalisés à l’encre noire, l’artiste compose un univers foisonnant où des milliers de points dessinent un territoire à la fois géographique et intime. Inspirée par sa découverte du Gévaudan, cette exploration graphique invite le visiteur à un voyage intérieur tout en questionnant la place de l’être humain au sein de son écosystème.

Le Ciné-Théâtre accueille BLEU MERLE, une exposition de l’artiste Marie Lahaye, à découvrir tout au long de l’été.

À travers une série de dessins réalisés à l’encre noire, l’artiste compose un univers foisonnant où des milliers de points dessinent un territoire à la fois géographique et intime. Inspirée par sa découverte du Gévaudan, cette exploration graphique invite le visiteur à un voyage intérieur tout en questionnant la place de l’être humain au sein de son écosystème.

Entre observation minutieuse, imaginaire et contemplation, BLEU MERLE propose une immersion sensible dans un monde étrange et poétique, où chaque dessin révèle peu à peu la richesse d’un paysage autant réel que mental. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

Through a series of drawings created in black ink, the artist crafts a rich universe where thousands of dots trace a territory that is both geographical and intimate. Inspired by her discovery of the Gévaudan region, this graphic exploration invites visitors on an inner journey while questioning the place of human beings within their ecosystem.

L’événement EXPOSITION BLEU MERLE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental