Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-GOÛTER

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le Ciné-Théâtre propose aux plus jeunes un nouveau rendez-vous Ciné-Goûter avec Rita & Crocodile, un programme de courts métrages tendre et plein d’imagination, suivi d’un goûter offert.

Le Ciné-Théâtre propose aux plus jeunes un nouveau rendez-vous Ciné-Goûter avec Rita & Crocodile, un programme de courts métrages tendre et plein d’imagination, suivi d’un goûter offert.

Rita, une petite fille de quatre ans au caractère bien affirmé, partage son quotidien avec son fidèle ami Crocodile. Ensemble, ils vivent une foule d’aventures pêche, cueillette de myrtilles, rencontres avec les animaux de la forêt, camping, sports d’hiver… et même un voyage sur la Lune ! Autant d’histoires pleines de fantaisie qui célèbrent l’amitié, la curiosité et le plaisir de découvrir le monde.

Après la séance, les enfants pourront prolonger ce moment convivial autour d’un goûter offert. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

Cin%E9-Th%E9%E2tre is offering young children a new Cin%E9-Go%FBter event featuring Rita & Crocodile, a heartwarming and imaginative program of short films, followed by a complimentary snack.

L’événement CINÉ-GOÛTER Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental