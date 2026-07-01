AGENDA · Faux-la-Montagne
Faux Festival de Folies Faux-la-Montagne
samedi 25 juillet 2026 · Faux-la-Montagne
Informations pratiques
Faux-la-Montagne
Faux Festival de Folies
Faux-la-Montagne Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-28 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Festival de musique
https://faux-festival.wixsite.com/faux-festival .
Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine fauxfestival@riseup.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Faux Festival de Folies
L’événement Faux Festival de Folies Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Lac de Vassivière