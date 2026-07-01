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AGENDA · Faux-la-Montagne

Faux Festival de Folies Faux-la-Montagne

samedi 25 juillet 2026 · Faux-la-Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
23340 Faux-la-Montagne
Département
Creuse
Tarif

Faux-la-Montagne

Faux Festival de Folies

Faux-la-Montagne Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-28 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Festival de musique
https://faux-festival.wixsite.com/faux-festival   .

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine   fauxfestival@riseup.net

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English : Faux Festival de Folies

L’événement Faux Festival de Folies Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Lac de Vassivière

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