Informations pratiques

Faux-la-Montagne

Faux Festival de Folies

Faux-la-Montagne Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-28 00:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Festival de musique

https://faux-festival.wixsite.com/faux-festival .

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine fauxfestival@riseup.net

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English : Faux Festival de Folies

L’événement Faux Festival de Folies Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Lac de Vassivière