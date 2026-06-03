Festival International de musique de chambre MAS MUSICI Faux-la-Montagne jeudi 30 juillet 2026.

Faux-la-Montagne

Festival International de musique de chambre MAS MUSICI

Eglise de Faux la Montagne Faux-la-Montagne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Mas Musici 2026, 11ème édition du festival international de musique de chambre

Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées)

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert .

Eglise de Faux la Montagne Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 21 21 87 masmu.contact@gmail.com

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English : Festival International de musique de chambre MAS MUSICI

L’événement Festival International de musique de chambre MAS MUSICI Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-06-03 par Creuse Tourisme