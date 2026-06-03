Festival International de musique de chambre MAS MUSICI Faux-la-Montagne
Festival International de musique de chambre MAS MUSICI Faux-la-Montagne jeudi 30 juillet 2026.
Faux-la-Montagne
Festival International de musique de chambre MAS MUSICI
Eglise de Faux la Montagne Faux-la-Montagne Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Mas Musici 2026, 11ème édition du festival international de musique de chambre
Renseignements et réservations (fortement conseillées, places non numérotées)
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant le début du concert .
Eglise de Faux la Montagne Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 21 21 87 masmu.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival International de musique de chambre MAS MUSICI
L’événement Festival International de musique de chambre MAS MUSICI Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-06-03 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Faux-la-Montagne (Creuse)
- Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires Faux-la-Montagne 21 juillet 2026