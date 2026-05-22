Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires Faux-la-Montagne
Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires Faux-la-Montagne mardi 21 juillet 2026.
Faux-la-Montagne
Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires
Faux-la-Montagne Creuse
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Une forêt d’histoires
Etienne, accompagnateur en montagne et naturaliste creusois, membre du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine, adorera vous faire découvrir les coins secrets de ce territoire. Passionné, il saura vous embarquer avec humour dans ses aventures.
Rendez-vous place de l’église pour un départ à 9h
Prévoir tenue adaptée chaussures de marche chapeau boisson
Les chiens ne sont pas admis
RÉSERVATION OBLIGATOIRE .
Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com
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English : Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires
L’événement Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lac de Vassivière