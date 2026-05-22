Faux-la-Montagne

Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires

Faux-la-Montagne Creuse

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Une forêt d’histoires

Etienne, accompagnateur en montagne et naturaliste creusois, membre du Bureau des Accompagnateurs de la Montagne Limousine, adorera vous faire découvrir les coins secrets de ce territoire. Passionné, il saura vous embarquer avec humour dans ses aventures.

Rendez-vous place de l’église pour un départ à 9h

Prévoir tenue adaptée chaussures de marche chapeau boisson

Les chiens ne sont pas admis

RÉSERVATION OBLIGATOIRE .

Faux-la-Montagne 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com

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English : Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires

L’événement Rendez-vous Nature Une forêt d’histoires Faux-la-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lac de Vassivière