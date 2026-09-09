FEB – Forum Économique Breton, Palais du Grand Large – Centre des Congrès, Cancale
mercredi 9 septembre 2026 · Palais du Grand Large - Centre des Congrès · Cancale
Informations pratiques
FEB – Forum Économique Breton 9 et 10 septembre Palais du Grand Large – Centre des Congrès Ille-et-Vilaine
Inscription recommandée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-10T09:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:00:00+02:00
Forum Économique Breton (FEB) : rendez-vous annuel majeur réunissant les acteurs économiques, institutionnels et innovants pour échanger sur les enjeux et l’avenir de la Bretagne.
Palais du Grand Large – Centre des Congrès 1 Quai Duguay-Trouin, 35400 Saint-Malo Cancale 35260 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.fe-breton.bzh/ »}]
Conférences et networking
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