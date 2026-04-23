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FEDER AU MAS DU CHEVAL Lattes

FEDER AU MAS DU CHEVAL Lattes mardi 2 juin 2026.

Adresse : Avenue de l'Agau

Ville : 34970 Lattes

Département : Hérault

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Tarif :

Lattes

FEDER AU MAS DU CHEVAL

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

FEDER AU MAS DU CHEVAL | Vendredi 12 juin — Open Air

Pas une simple soirée, un moment qui marque votre été.
Il ne manquera plus que toi !
FEDER AU MAS DU CHEVAL | Vendredi 12 juin — Open Air

Pas une simple soirée, un moment qui marque votre été.
Il ne manquera plus que toi !

Entrée payante places limitées.
Réserve vite pour bénéficier du meilleur tarif → www.masducheval.com

Quelques surprises sur place viendront prolonger l’expérience, sur toute la soirée.

20h 2h
Parking géant gratuit (+ Option VIP)
Âge conseillé 25+
La direction se réserve le droit d’entrée   .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FEDER AU MAS DU CHEVAL

FEDER AT MAS DU CHEVAL | Friday, June 12 ? Open Air

It’s not just a party, it’s a moment that will make your summer.
The only thing missing is you!

L’événement FEDER AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER

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