FEDER AU MAS DU CHEVAL Lattes
FEDER AU MAS DU CHEVAL Lattes mardi 2 juin 2026.
Lattes
FEDER AU MAS DU CHEVAL
Avenue de l’Agau Lattes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
FEDER AU MAS DU CHEVAL | Vendredi 12 juin — Open Air
Pas une simple soirée, un moment qui marque votre été.
Il ne manquera plus que toi !
FEDER AU MAS DU CHEVAL | Vendredi 12 juin — Open Air
Pas une simple soirée, un moment qui marque votre été.
Il ne manquera plus que toi !
Entrée payante places limitées.
Réserve vite pour bénéficier du meilleur tarif → www.masducheval.com
Quelques surprises sur place viendront prolonger l’expérience, sur toute la soirée.
20h 2h
Parking géant gratuit (+ Option VIP)
Âge conseillé 25+
La direction se réserve le droit d’entrée .
Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60
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English : FEDER AU MAS DU CHEVAL
FEDER AT MAS DU CHEVAL | Friday, June 12 ? Open Air
It’s not just a party, it’s a moment that will make your summer.
The only thing missing is you!
L’événement FEDER AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER
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