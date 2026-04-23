Lattes

FEDER AU MAS DU CHEVAL

Avenue de l’Agau Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-06-02

FEDER AU MAS DU CHEVAL | Vendredi 12 juin — Open Air

Pas une simple soirée, un moment qui marque votre été.

Il ne manquera plus que toi !

FEDER AU MAS DU CHEVAL | Vendredi 12 juin — Open Air

Pas une simple soirée, un moment qui marque votre été.

Il ne manquera plus que toi !

Entrée payante places limitées.

Réserve vite pour bénéficier du meilleur tarif → www.masducheval.com

Quelques surprises sur place viendront prolonger l’expérience, sur toute la soirée.

20h 2h

Parking géant gratuit (+ Option VIP)

Âge conseillé 25+

La direction se réserve le droit d’entrée .

Avenue de l’Agau Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 6 33 33 60 60

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English : FEDER AU MAS DU CHEVAL

FEDER AT MAS DU CHEVAL | Friday, June 12 ? Open Air

It’s not just a party, it’s a moment that will make your summer.

The only thing missing is you!

L’événement FEDER AU MAS DU CHEVAL Lattes a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT MONTPELLIER