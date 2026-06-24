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AGENDA · Saverne

Féérie de Noël Illuminations Saverne

vendredi 27 novembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
dimanche 3 janvier 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place du Général de Gaulle
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Féérie de Noël Illuminations

Place du Général de Gaulle Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 16:00:00
fin : 2027-01-03 21:00:00

Date(s) :
2026-11-27

À la tombée de la nuit, les façades, les vitrines, les fenêtres et les sapins de la rue commerçante (Place Saint Nicolas à la gare) émerveillent petits et grands.

Découvrez le programme de Noël au Pays de Saverne https://bit.ly/3JyRs2Y   .

Place du Général de Gaulle Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47  contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Féérie de Noël Illuminations Saverne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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