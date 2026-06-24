Informations pratiques

Saverne

Féérie de Noël Illuminations

Place du Général de Gaulle Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 16:00:00

fin : 2027-01-03 21:00:00

Date(s) :

2026-11-27

À la tombée de la nuit, les façades, les vitrines, les fenêtres et les sapins de la rue commerçante (Place Saint Nicolas à la gare) émerveillent petits et grands.

Découvrez le programme de Noël au Pays de Saverne https://bit.ly/3JyRs2Y .

Place du Général de Gaulle Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Féérie de Noël Illuminations Saverne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région