Féérie de Noël Illuminations Saverne
vendredi 27 novembre 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Féérie de Noël Illuminations
Place du Général de Gaulle Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 16:00:00
fin : 2027-01-03 21:00:00
Date(s) :
2026-11-27
À la tombée de la nuit, les façades, les vitrines, les fenêtres et les sapins de la rue commerçante (Place Saint Nicolas à la gare) émerveillent petits et grands.
Découvrez le programme de Noël au Pays de Saverne https://bit.ly/3JyRs2Y .
Place du Général de Gaulle Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Féérie de Noël Illuminations Saverne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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