Saverne

Féérie de Noël Patinoire

Place du Général de Gaulle Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27

fin : 2027-01-03

Date(s) :

2026-11-27

En complément des illuminations, les visiteurs se promèneront dans un véritable Village de Noël, Place du Général de Gaulle, avec de nombreux événements !

Une patinoire synthétique de 150 m² sera installée sur la Place pour le plaisir des petits et des grands !

Elle sera entourée de dix chalets occupés par des artisans et des commerçants proposant des produits gastronomiques ou de l’artisanat traditionnel.

Découvrez le programme de Noël au Pays de Saverne https://bit.ly/3JyRs2Y .

Place du Général de Gaulle Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Féérie de Noël Patinoire Saverne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région