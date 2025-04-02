Féérie de Noël Village Gourmand Saverne
Féérie de Noël Village Gourmand Saverne vendredi 27 novembre 2026.
Saverne
Féérie de Noël Village Gourmand
Place du Général de Gaulle Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27
fin : 2027-01-03
Date(s) :
2026-11-27
Saverne plonge les visiteurs dans l’ambiance de Noël du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026.
Illuminations
À la nuit tombée, les façades, les vitrines, les fenêtres et les sapins de la rue commerçante (Place Saint Nicolas à la gare) émerveillent petits et grands.
Village gourmand
Les visiteurs déambulent dans un village gourmand, place du Général de Gaulle, avec dix chalets d’artisans, une patinoire synthétique et de nombreuses animations chasse au trésor de Noël, balade contée…
Autres événements à ne pas manquer crèches remarquables, concerts…
Découvrez le programme de Noël au Pays de Saverne https://bit.ly/3JyRs2Y .
Place du Général de Gaulle Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr
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English :
L’événement Féérie de Noël Village Gourmand Saverne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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