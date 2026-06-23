FÉERIE LUMINEUSE Parc de la Prade Saint-Cyprien

mardi 28 juillet 2026 · Parc de la Prade · Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

FÉERIE LUMINEUSE

Parc de la Prade Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :

2026-07-28

{ agenda : MARDI 28nFÉERIE LUMINEUSEn20:30-22:00 > Gratuit. Tout publicnParc de la Prade, Avenue du Maréchal Leclerc, SAINT-CYPRIEN, 66750 }

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Parc de la Prade Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

{ agenda : TUESDAY, 28nLIGHT FESTIVALn8:30 PM–10:00 PM > Free. All agesnParc de la Prade, Avenue du Maréchal Leclerc, SAINT-CYPRIEN, 66750 }

L’événement FÉERIE LUMINEUSE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-23 par OT DE SAINT CYPRIEN