FÉERIE LUMINEUSE Parc de la Prade Saint-Cyprien
mardi 28 juillet 2026 · Parc de la Prade · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
FÉERIE LUMINEUSE
Parc de la Prade Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28 22:00:00
Date(s) :
2026-07-28
{ agenda : MARDI 28nFÉERIE LUMINEUSEn20:30-22:00 > Gratuit. Tout publicnParc de la Prade, Avenue du Maréchal Leclerc, SAINT-CYPRIEN, 66750 }
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Parc de la Prade Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{ agenda : TUESDAY, 28nLIGHT FESTIVALn8:30 PM–10:00 PM > Free. All agesnParc de la Prade, Avenue du Maréchal Leclerc, SAINT-CYPRIEN, 66750 }
L’événement FÉERIE LUMINEUSE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-23 par OT DE SAINT CYPRIEN
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