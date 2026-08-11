AGENDA · Vignoux-sur-Barangeon
Fééries de Noël Vignoux-sur-Barangeon
samedi 28 novembre 2026 · Vignoux-sur-Barangeon
Informations pratiques
Vignoux-sur-Barangeon
Fééries de Noël
2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28 2026-12-05
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2 Rue Jean Graczyk Vignoux-sur-Barangeon 18500 Cher Centre-Val de Loire lesamisduchateaudeblosset@gmail.com
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English :
L’événement Fééries de Noël Vignoux-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de VIERZON
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