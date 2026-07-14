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FEIJOADA, CALIXTO NETO Théâtre National de Bretagne Rennes 2 – 4 juin 2027 Ille-et-Vilaine

Au son de la samba, le chorégraphe Calixto Neto vous convie à un festin très politique autour de la feijoada, plat traditionnel brésilien qui mijotera au fil du spectacle.

Au son de la samba, le chorégraphe Calixto Neto vous convie à un festin très politique autour de la feijoada, plat traditionnel brésilien qui mijotera au fil du spectacle pour être partagé entre artistes et public.

Inspiré par une scène du solo O Samba do Crioulo Doido (2004), dans laquelle le chorégraphe brésilien Luiz de Abreu dansait sur une chanson décrivant la recette de la feijoada, plat emblématique à l’origine controversée, Calixto Neto imagine une création hors normes visant à démystifier ce symbole national brésilien.

Danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes, chanteur et conteuse sont 11 à se réunir pour questionner l’héritage de l’esclavage et du colonialisme. Une roda de samba – cercle traditionnel de chants qui navigue entre répertoire et improvisation – donne le rythme d’une soirée où les ingrédients et les étapes de cuisson de la feijoada dialoguent avec les prises de parole et les danses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-06-02T19:00:00.000+02:00

Fin : 2027-06-04T21:30:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4259

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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