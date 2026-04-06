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FELDUP LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

FELDUP LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes

FELDUP LE LIBERTE – L’ETAGE Rennes jeudi 18 février 2027.

Lieu : LE LIBERTE - L'ETAGE

Adresse : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

Ville : 35000 Rennes

Département : 35

Début : 2027-02-18

Fin : 2027-02-18

Heure de début : 20:00

FELDUP Début : 2027-02-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE LIBERTE – L’ETAGE ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35

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