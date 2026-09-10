Felicidad – Morgane Delamare, les variétés, Nantes
vendredi 25 septembre 2026 · les variétés · Nantes
Informations pratiques
Felicidad – Morgane Delamare 25 septembre et 2 octobre les variétés Loire-Atlantique
à partir de 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00
On m’a demandé d’écrire un « Pitch »! Déjà moi les pitchs je ne les écris pas, je les mange !
Pas de temps à perdre ! La vie est trop courte ! (Comme celle de mon ex d’ailleurs) Alors ensemble on va vibrer, on va croquer la vie pendant 1 heure, enfin plus … Tout dépend de votre temps de digestion !
Pas de blablas mais des histoires, des rencontres, du vrai, du rock et surtout de la joie ! Felicidad ! Je t’aime déjà !
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Felicidad, spectacle sincère et rock, des histoires poignantes et joyeuses pour croquer la vie ensemble, sans blabla, avec chaleur et verve. nantes humour
Theater&Co
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