Felicidad – Morgane Delamare, les variétés, Nantes

Informations pratiques

Felicidad – Morgane Delamare 25 septembre et 2 octobre les variétés Loire-Atlantique

à partir de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T21:00:00+02:00 – 2026-09-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

On m’a demandé d’écrire un « Pitch »! Déjà moi les pitchs je ne les écris pas, je les mange !

Pas de temps à perdre ! La vie est trop courte ! (Comme celle de mon ex d’ailleurs) Alors ensemble on va vibrer, on va croquer la vie pendant 1 heure, enfin plus … Tout dépend de votre temps de digestion !

Pas de blablas mais des histoires, des rencontres, du vrai, du rock et surtout de la joie ! Felicidad ! Je t’aime déjà !

les variétés 2 rue paul théry 44200 nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0652309707 »}]

Felicidad, spectacle sincère et rock, des histoires poignantes et joyeuses pour croquer la vie ensemble, sans blabla, avec chaleur et verve. nantes humour

Theater&Co