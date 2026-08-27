Felicidad – Morgane Delamare les variétés Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 21:00 – 22:30

Gratuit : non à partir de 5€ Réservation en ligne ou bien sur place.ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle.Bar sur place.Réservation conseillée. En famille

On m’a demandé d’écrire un « Pitch »! Déjà moi les pitchs je ne les écris pas, je les mange !Pas de temps à perdre ! La vie est trop courte ! (Comme celle de mon ex d’ailleurs)?Alors ensemble on va vibrer, on va croquer la vie pendant 1 heure, enfin plus … Tout dépend de votre temps de digestion !Pas de blablas mais des histoires, des rencontres, du vrai, du rock et surtout de la joie ! Felicidad !?Je t’aime déjà !

les variétés Nantes 44200

0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689



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