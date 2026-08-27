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Felicidad – Morgane Delamare les variétés Nantes

vendredi 2 octobre 2026 · les variétés · Nantes

Felicidad – Morgane Delamare les variétés Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
21:00
Lieu
les variétés
Adresse
2 rue paul théry 44200 nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
à partir de 5€ Réservation en ligne ou bien sur place.ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle.Bar sur place.Réservation conseillée.

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 21:00 – 22:30
Gratuit : non à partir de 5€ Réservation en ligne ou bien sur place.ouverture des portes 30 min avant le début du spectacle.Bar sur place.Réservation conseillée. En famille 

On m’a demandé d’écrire un « Pitch »! Déjà moi les pitchs je ne les écris pas, je les mange !Pas de temps à perdre ! La vie est trop courte ! (Comme celle de mon ex d’ailleurs)?Alors ensemble on va vibrer, on va croquer la vie pendant 1 heure, enfin plus … Tout dépend de votre temps de digestion !Pas de blablas mais des histoires, des rencontres, du vrai, du rock et surtout de la joie ! Felicidad !?Je t’aime déjà !

les variétés Nantes 44200
0652309707 https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689


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