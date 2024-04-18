VISITE SOIREE AUX CHANDELLES – CHATEAU de VAUX LE VICOMTE Maincy

VISITE SOIREE AUX CHANDELLES – CHATEAU de VAUX LE VICOMTE Maincy samedi 23 août 2025.

CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE :VISITE SOIREE AUX CHANDELLESBillet horodatéDu 24 mai 2025 au 27 septembre 2025, selon calendrier d’ouverture du site. Retrouvez la magie du château et des jardins éclairés à la lumière de 2000 bougies !Créneaux horaires : 17h30 – 18h30 – 19h30.En fin de soirée, un feu d’artifice d’or et d’argent clôt cette soirée merveilleuse.Ce billet château jardin comprend :- La visite du jardin et du Musée des Equipages, à l’heure de votre choix (selon horaires d’ouverture).- La visite intérieure du château : vous pourrez débuter votre visite dans la demi-heure du créneau choisi. Puis vous disposez du temps que vous souhaitez pour la visite, qui dure environ 1h30. La visite peut être libre ou avec le Parcours sonore immersif.La visite du domaine (jardins & Musée des Equipages) est libre, seul le créneau de visite du château (intérieurs) doit être respecté.Votre créneau horaire correspond au créneau de visite intérieure du château. Toutefois, vous pouvez arriver aux guichets pour la visite domaine à l’heure de votre choix.Toute sortie est définitive ; pour pique-niquer dans les zones autorisées, merci de prendre toutes vos affaires dès votre entrée dans le domaine.

CHATEAU de VAUX LE VICOMTE . 77950 Maincy 77