Felix Junier ça marche Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Felix Junier ça marche

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.5 – 12.5 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Un spectacle good vibes avec un message d’espoir …

Après 5 ans de stand up dans les comedy clubs parisiens, Félix vous présente son premier spectacle. Pourvu que ça marche ! Pendant 1h Félix Junier (oui je parle de moi à la 3e personne) vous parle de son parcours qui l’a mené à la scène.







C’est donc à l’aide d’autodérision et de raisonnements absurdes que ce jeune homme discret, timide, peureux et flémard (waw ça fait beaucoup) apprend à surpasser ses anxiétés pour réaliser son rêve. Un spectacle good vibes avec un message d’espoir (à un moment je parle d’un pigeon dans une poubelle c’est une histoire incroyable ). Félix Junier. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A good vibes show with a message of hope …

L’événement Felix Junier ça marche Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille