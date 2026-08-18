Féloche en solo Blue Line productions Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Féloche en solo Blue Line productions
Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif réduit
réduit et abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Féloche est entré dans sa période spirituelle ! Apprenti-vieux-sage ou éternel-sale-gosse de la chanson française ? Peut-être les deux à la fois ?
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Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 theatreduchateau@cdc4b.com
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English : Féloche en solo Blue Line productions
Féloche has entered his spiritual phase! Is he a wise old man in the making, or the eternal troublemaker of French chanson? Perhaps both at the same time?
L’événement Féloche en solo Blue Line productions Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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