Féloche en solo Blue Line productions Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Féloche en solo Blue Line productions

Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

réduit et abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Féloche est entré dans sa période spirituelle ! Apprenti-vieux-sage ou éternel-sale-gosse de la chanson française ? Peut-être les deux à la fois ?

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Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 theatreduchateau@cdc4b.com

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English : Féloche en solo Blue Line productions

Féloche has entered his spiritual phase! Is he a wise old man in the making, or the eternal troublemaker of French chanson? Perhaps both at the same time?

L’événement Féloche en solo Blue Line productions Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente