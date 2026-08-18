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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Féloche en solo Blue Line productions Théâtre Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

samedi 28 novembre 2026 · Théâtre Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Le Château
Adresse
Place de Verdun
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente
Tarif
11 11 11 Tarif réduit réduit et abonné

Barbezieux-Saint-Hilaire

Féloche en solo Blue Line productions

Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit
réduit et abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Féloche est entré dans sa période spirituelle ! Apprenti-vieux-sage ou éternel-sale-gosse de la chanson française ? Peut-être les deux à la fois ?
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Théâtre Le Château Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02  theatreduchateau@cdc4b.com

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English : Féloche en solo Blue Line productions

Féloche has entered his spiritual phase! Is he a wise old man in the making, or the eternal troublemaker of French chanson? Perhaps both at the same time?

L’événement Féloche en solo Blue Line productions Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente

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