Le Nom de la rose, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Le Nom de la rose Lundi 31 août, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T18:00:00+02:00 – 2026-08-31T20:11:00+02:00

Fin : 2026-08-31T18:00:00+02:00 – 2026-08-31T20:11:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=T9XYB »}]

Cinévintage – En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville, mène l’enquête, aidé du jeune novice Adso von Melk. C’est l’époque où l’…