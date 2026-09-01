Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire
vendredi 11 septembre 2026 · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine
32 Bd Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
L’association Reignac Patrimoine organisent Les Patrimoniales de Reignac différents évènements sont proposés sur trois jours sur le thème l’eau source de vie.
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32 Bd Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86 vieuillerobert@orange.fr
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English : Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine
The Reignac Patrimoine association is organising “Les Patrimoniales de Reignac”: a range of events will take place over three days, centred on the theme of ‘water, the source of life’.
L’événement Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Sud Charente
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