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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire

vendredi 11 septembre 2026 · Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
32 Bd Chanzy
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente
Tarif

Barbezieux-Saint-Hilaire

Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine

32 Bd Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

L’association Reignac Patrimoine organisent Les Patrimoniales de Reignac différents évènements sont proposés sur trois jours sur le thème l’eau source de vie.
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32 Bd Chanzy Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86  vieuillerobert@orange.fr

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English : Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine

The Reignac Patrimoine association is organising “Les Patrimoniales de Reignac”: a range of events will take place over three days, centred on the theme of ‘water, the source of life’.

L’événement Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Sud Charente

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