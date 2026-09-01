Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Des visites Flash gratuites du Château de Barbezieux vous seront proposées, un commentaire historique et la visite d’une salle du château. Inscription et réservation obligatoire. Limité à 18 personnes par créneaux de visites.

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 91 04

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English : Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine

Free ‘Flash’ tours of Barbezieux Castle will be available, featuring a historical commentary and a tour of one of the castle’s rooms. Registration and booking are compulsory. Limited to 18 people per tour slot.

L’événement Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente