Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 19 septembre 2026 · Le Château · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Des visites Flash gratuites du Château de Barbezieux vous seront proposées, un commentaire historique et la visite d’une salle du château. Inscription et réservation obligatoire. Limité à 18 personnes par créneaux de visites.
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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 91 04
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English : Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine
Free ‘Flash’ tours of Barbezieux Castle will be available, featuring a historical commentary and a tour of one of the castle’s rooms. Registration and booking are compulsory. Limited to 18 people per tour slot.
L’événement Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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