Conférence Journées Européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 19 septembre 2026 · Place de Verdun · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Conférence Journées Européennes du Patrimoine
Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Vanessa Férey, directrice de l’association Les Savoir-Faire du Cognac, présentera les démarches engagées en vue de l’inscription des savoir-faire liés à l’élaboration du cognac au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
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Place de Verdun Au Château Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 patrimoinetourisme@cdc4b.com
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English : Conférence Journées Européennes du Patrimoine
Vanessa Férey, director of the association Les Savoir-Faire du Cognac, will outline the steps being taken to have the skills involved in cognac production inscribed on UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list.
L’événement Conférence Journées Européennes du Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente
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