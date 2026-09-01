Forum des associations Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

Forum des associations

Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Rendez-vous incontournable de la rentrée, idéal pour choisir vos activités de l’année !

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Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr

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English : Forum des associations

A not-to-be-missed back-to-school event, ideal for choosing your activities for the year!

L’événement Forum des associations Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente