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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Forum des associations Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire

samedi 12 septembre 2026 · Plaisance · Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Plaisance
Adresse
Logis de Plaisance
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente
Tarif

Barbezieux-Saint-Hilaire

Forum des associations

Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Rendez-vous incontournable de la rentrée, idéal pour choisir vos activités de l’année !
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Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22  contact@mairie-barbezieux.fr

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English : Forum des associations

A not-to-be-missed back-to-school event, ideal for choosing your activities for the year!

L’événement Forum des associations Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente

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