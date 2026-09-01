Forum des associations Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire
samedi 12 septembre 2026 · Plaisance · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Barbezieux-Saint-Hilaire
Forum des associations
Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Rendez-vous incontournable de la rentrée, idéal pour choisir vos activités de l’année !
.
Plaisance Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 20 22 contact@mairie-barbezieux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Forum des associations
A not-to-be-missed back-to-school event, ideal for choosing your activities for the year!
L’événement Forum des associations Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Barbezieux-Saint-Hilaire (Charente)
- Les patrimoniales de Reignac Ciné Patrimoine Barbezieux-Saint-Hilaire 11 septembre 2026
- La Ligne de partage des eaux, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire 11 septembre 2026
- Le Retour du projectionniste, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire 12 septembre 2026
- Visites guidées du Château de Barbezieux Journées Européennes du Patrimoine Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire 19 septembre 2026
- Conférence Journées Européennes du Patrimoine Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire 19 septembre 2026