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Le Retour du projectionniste, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

samedi 12 septembre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire

Le Retour du projectionniste, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
LE CLUB
Adresse
32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente

Le Retour du projectionniste Samedi 12 septembre, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:20:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:20:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=780AH »}]
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