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AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire

Les Tourouges et les Toubleus, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

jeudi 27 août 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire

Les Tourouges et les Toubleus, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
LE CLUB
Adresse
32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire
Ville
16300 Barbezieux-Saint-Hilaire
Département
Charente

Les Tourouges et les Toubleus Jeudi 27 août, 16h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:38:00+02:00
Fin : 2026-08-27T16:00:00+02:00 – 2026-08-27T16:38:00+02:00

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