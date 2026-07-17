AGENDA · Barbezieux-Saint-Hilaire
ELEVER AU GRAIN, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
vendredi 28 août 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
ELEVER AU GRAIN Vendredi 28 août, 20h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:25:00+02:00
Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:25:00+02:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine
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