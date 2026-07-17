ELEVER AU GRAIN, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

ELEVER AU GRAIN Vendredi 28 août, 20h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:25:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:25:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine

Cinéfoire expo – Mon père, Étienne Godart, partage sa vie entre son élevage de volailles et sa passion pour la course de moto. Quand j’avais 5 ans, il m’inspirait l’admiration et la crainte. Quand …