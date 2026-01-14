Femme non rééducable

Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Mardi 2026-03-24 20:30:00

La compagnie Des Uns des Autres raconte les atrocités de la guerre en Tchétchénie, au fil de témoignages recueillis sur le terrain par la journaliste russe, militante des droits de l’homme, Anna Politkovskaïa.

Allée René Coulon Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 85 58 68 culture@saint-cyr-sur-loire.com

English :

The Des Uns des Autres company recounts the atrocities of the war in Chechnya, through testimonies collected in the field by Russian journalist and human rights activist Anna Politkovskaya.

