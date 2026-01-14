Femme non rééducable Saint-Cyr-sur-Loire
Femme non rééducable Saint-Cyr-sur-Loire mardi 24 mars 2026.
Femme non rééducable
Allée René Coulon Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-24 20:30:00
fin : 2026-03-24 21:40:00
Date(s) :
2026-03-24
La compagnie Des Uns des Autres raconte les atrocités de la guerre en Tchétchénie, au fil de témoignages recueillis sur le terrain par la journaliste russe, militante des droits de l’homme, Anna Politkovskaïa.
Allée René Coulon Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 85 58 68 culture@saint-cyr-sur-loire.com
English :
The Des Uns des Autres company recounts the atrocities of the war in Chechnya, through testimonies collected in the field by Russian journalist and human rights activist Anna Politkovskaya.
L’événement Femme non rééducable Saint-Cyr-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par Tours Val de Loire Tourisme