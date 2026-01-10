Femme non rééducable

Allée René Coulon Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Unique journaliste russe à avoir couvert la guerre menée par la Russie en Tchétchénie, et malgré les intimidations, Anna Politkovskaïa gardera intacte sa détermination à enquêter sur cette sale guerre . Le 7 octobre 2006, elle est assassinée chez elle, à Moscou, dans le hall de son immeuble.

Je n’écris jamais de commentaires, ni d’avis, ni d’opinions (…) Je me limite à raconter des faits (…) Ça peut paraître la chose la plus simple, ici, c’est la plus difficile. Et ça coûte un prix fou.

Unique journaliste russe à avoir couvert la guerre menée par la Russie en Tchétchénie, et malgré les intimidations, Anna Politkovskaïa gardera intacte sa détermination à enquêter sur cette sale guerre . Le 7 octobre 2006, elle est assassinée chez elle, à Moscou, dans le hall de son immeuble.

Les écrits de la journaliste nous rappellent que l’invasion de la Russie en Ukraine n’est que la prolongation d’une même démarche.

Écrit il y a plus de quinze ans, ce Mémorandum théâtral disait déjà tout.

D’après le texte de Stefano Massini 15 .

Allée René Coulon Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The only Russian journalist to have covered Russia’s war in Chechnya, Anna Politkovskaya’s determination to investigate this dirty war remained intact, despite intimidation. On October 7, 2006, she was murdered in the lobby of her Moscow apartment building.

L’événement Femme non rééducable Saint-Cyr-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-10 par ADT 37