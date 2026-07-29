FEMMES + BOLERO Le Colisée Biarritz
jeudi 1 octobre 2026 · Le Colisée · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
FEMMES + BOLERO
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:00:00
fin : 2026-10-01 22:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Femmes réunit des œuvres de Janine Charrat, Héloïse Jocqueviel et Christine Hassid, offrant trois regards singuliers sur la condition féminine.
Cette soirée est également l’occasion de rendre un hommage particulier à Janine Charrat, immense artiste, danseuse étoile, chorégraphe visionnaire et figure incontournable de la danse française du XXᵉ siècle. Son parcours exceptionnel, son exigence artistique et son engagement en faveur de la création continuent d’inspirer les générations d’interprètes et de chorégraphes.
En seconde partie, Fábio Lopez signe une nouvelle création 2026 sur le mythique Boléro de Maurice Ravel. Portée par l’énergie irrésistible de cette partition universelle, la chorégraphie entraîne les danseurs dans une montée en puissance hypnotique dans l’univers de la boxe française, jusqu’à un final d’une intensité saisissante. Une soirée à ne pas rater !
Ballet Illicite .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 86 34 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FEMMES + BOLERO
L’événement FEMMES + BOLERO Biarritz a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz 29 juillet 2026
- Pelote basque Cesta Punta Gant d’Or Master 3 Lauak Sport Demi-Finale Rue Cino del Duca Biarritz 29 juillet 2026
- Marché nocturne des créateurs Biarritz 29 juillet 2026
- Courses au trot de Biarritz Hippodrome des fleurs Biarritz 29 juillet 2026
- Harmonie Spectacle Equestre Rue de Palassie Biarritz 29 juillet 2026