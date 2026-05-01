Fenêtres ouvertes S’ouvrir à la nature avec Ange Le Bruchec Larmor-Plage
Fenêtres ouvertes S’ouvrir à la nature avec Ange Le Bruchec Larmor-Plage vendredi 1 mai 2026.
Larmor-Plage
Fenêtres ouvertes S’ouvrir à la nature avec Ange Le Bruchec
9 Boulevard des Dunes Larmor-Plage Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-07-18
Une exposition de peintures inspirée de la nature, à découvrir à la Galerie Toul’art. Ouverte les samedis, dimanches et jours fériés. .
9 Boulevard des Dunes Larmor-Plage 56260 Morbihan Bretagne +33 6 03 23 53 39
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L’événement Fenêtres ouvertes S’ouvrir à la nature avec Ange Le Bruchec Larmor-Plage a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56