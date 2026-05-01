Larmor-Plage

Fenêtres ouvertes S’ouvrir à la nature avec Ange Le Bruchec

9 Boulevard des Dunes Larmor-Plage Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-18

Une exposition de peintures inspirée de la nature, à découvrir à la Galerie Toul’art. Ouverte les samedis, dimanches et jours fériés. .

9 Boulevard des Dunes Larmor-Plage 56260 Morbihan Bretagne +33 6 03 23 53 39

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English :

L’événement Fenêtres ouvertes S’ouvrir à la nature avec Ange Le Bruchec Larmor-Plage a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 56