Fercé-sur-Sarthe

Fercé en fête !

Bois Laurent Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête communale avec repas, feu d’aritifice et soirée dansante

Le CAL organise Fercé en fête ! Un programme pour toute la famille

Château gonflable pour les enfants

Marche nocturne d’artisans et de producteurs

Retraite aux flambeaux avec cracheur de feu

Grand feu d’artifice & Soirée dansante pour s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit !

Restauration et buvette sur place + un panier garni à gagner !

Début des festivités à 18h. .

Bois Laurent Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 88 20 00 calfercesursarthe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Community festival with meal, bonfire and dancing

L’événement Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72