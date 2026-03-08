Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe
Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe samedi 4 juillet 2026.
Fercé-sur-Sarthe
Fercé en fête !
Bois Laurent Fercé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête communale avec repas, feu d’aritifice et soirée dansante
Le CAL organise Fercé en fête ! Un programme pour toute la famille
Château gonflable pour les enfants
Marche nocturne d’artisans et de producteurs
Retraite aux flambeaux avec cracheur de feu
Grand feu d’artifice & Soirée dansante pour s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit !
Restauration et buvette sur place + un panier garni à gagner !
Début des festivités à 18h. .
Bois Laurent Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 88 20 00 calfercesursarthe@gmail.com
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English :
Community festival with meal, bonfire and dancing
L’événement Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72
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