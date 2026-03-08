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Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe

Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Bois Laurent

Ville : 72430 Fercé-sur-Sarthe

Département : Sarthe

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fercé-sur-Sarthe

Fercé en fête !

Bois Laurent Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Fête communale avec repas, feu d’aritifice et soirée dansante
Le CAL organise Fercé en fête ! Un programme pour toute la famille
Château gonflable pour les enfants
Marche nocturne d’artisans et de producteurs
Retraite aux flambeaux avec cracheur de feu
Grand feu d’artifice & Soirée dansante pour s’ambiancer jusqu’au bout de la nuit !
Restauration et buvette sur place + un panier garni à gagner !
Début des festivités à 18h.   .

Bois Laurent Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 88 20 00  calfercesursarthe@gmail.com

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English :

Community festival with meal, bonfire and dancing

L’événement Fercé en fête ! Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-04 par CDT72

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