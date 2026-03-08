La Belle Virée Fercé-sur-Sarthe
La Belle Virée Fercé-sur-Sarthe vendredi 17 juillet 2026.
Fercé-sur-Sarthe
La Belle Virée
Fercé-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Elle revient… Toujours aussi festive et conviviale ! La Belle Virée en Val de Sarthe fait escale à Fercé-sur-Sarthe.
Festival La Belle Virée en Val de Sarthe
Du 17 au 19 juillet 2026, La Belle Virée en Val de Sarthe reprend la route avec une 9ème édition toujours aussi créative et conviviale !
Au programme
Vendredi 17 juillet × Fercé-sur-Sarthe
18h × Gros débit × Cie Facile d’Excès
21h × Amphitryon, tu perds ton sang froid × Cie Bruit qui Court
L’entrée du festival est GRATUITE. Le public est libre de laisser une participation
au chapeau à chaque spectacle .
Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire chargecommunication@cc-valdesarthe.fr
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English :
It’s back… As festive and convivial as ever! La Belle Virée en Val de Sarthe stops off at Fercé-sur-Sarthe.
L’événement La Belle Virée Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Sarthe
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