Fercé-sur-Sarthe

La Belle Virée

Fercé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Elle revient… Toujours aussi festive et conviviale ! La Belle Virée en Val de Sarthe fait escale à Fercé-sur-Sarthe.

Festival La Belle Virée en Val de Sarthe

Du 17 au 19 juillet 2026, La Belle Virée en Val de Sarthe reprend la route avec une 9ème édition toujours aussi créative et conviviale !

Au programme

Vendredi 17 juillet × Fercé-sur-Sarthe

18h × Gros débit × Cie Facile d’Excès

21h × Amphitryon, tu perds ton sang froid × Cie Bruit qui Court

L’entrée du festival est GRATUITE. Le public est libre de laisser une participation

au chapeau à chaque spectacle .

Fercé-sur-Sarthe 72430 Sarthe Pays de la Loire chargecommunication@cc-valdesarthe.fr

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English :

It’s back… As festive and convivial as ever! La Belle Virée en Val de Sarthe stops off at Fercé-sur-Sarthe.

L’événement La Belle Virée Fercé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Sarthe