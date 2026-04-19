Noves

Feria des Pitchoun’s 2026

Du jeudi 7 au dimanche 10 mai 2026. Centre du village et arènes Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-07

La Feria des Pitchoun’s est de retour pour vous jouer de mauvais tours.

Jeudi 7 Mai

17h: Course ligue PACA Arènes Régis Chauvet

19h: Abrivado Manade Colombet

21h Bodega Music by Luca Mencci à la Salle de l’Espacier.



Vendredi 8 Mai

11h: Abrivado Manade Conti

12h: Apéro des Pitchoun’s au Bar des Sports l’Épicurien

16h Course Camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet Arènes Régis Chauvet

19h: Bandido Manade Conti

21h: Bodega Music by Le Daron à la Salle de l’Espacier.



Samedi 9 Mai:

9h Déjeuner offert à Villargelle

11h Abrivado longue Manade Colombet.

12h: Apéro Novais Brasserie des Sports l’Épicurien

19h Bandido Manade Colombet.

21h Bodega Music By Tibo KSRG & Antho SPG à la Salle de l’Espacier.



Dimanche 10 Mai:

11h ferrade aux Orgonens Manade Colombet

12h: paëlla animée Alex Andro & Meniwave .

Centre du village et arènes Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 26 57 71

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English :

The Feria des Pitchoun’s is back with a vengeance.

L’événement Feria des Pitchoun’s 2026 Noves a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence