Feria des Pitchoun’s 2026 Noves
Feria des Pitchoun’s 2026 Noves jeudi 7 mai 2026.
Noves
Feria des Pitchoun’s 2026
Du jeudi 7 au dimanche 10 mai 2026. Centre du village et arènes Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-07
La Feria des Pitchoun’s est de retour pour vous jouer de mauvais tours.
Jeudi 7 Mai
17h: Course ligue PACA Arènes Régis Chauvet
19h: Abrivado Manade Colombet
21h Bodega Music by Luca Mencci à la Salle de l’Espacier.
Vendredi 8 Mai
11h: Abrivado Manade Conti
12h: Apéro des Pitchoun’s au Bar des Sports l’Épicurien
16h Course Camarguaise 40ème Souvenir Yves Gaillardet Arènes Régis Chauvet
19h: Bandido Manade Conti
21h: Bodega Music by Le Daron à la Salle de l’Espacier.
Samedi 9 Mai:
9h Déjeuner offert à Villargelle
11h Abrivado longue Manade Colombet.
12h: Apéro Novais Brasserie des Sports l’Épicurien
19h Bandido Manade Colombet.
21h Bodega Music By Tibo KSRG & Antho SPG à la Salle de l’Espacier.
Dimanche 10 Mai:
11h ferrade aux Orgonens Manade Colombet
12h: paëlla animée Alex Andro & Meniwave .
Centre du village et arènes Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 26 57 71
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English :
The Feria des Pitchoun’s is back with a vengeance.
L’événement Feria des Pitchoun’s 2026 Noves a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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