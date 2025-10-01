Paulhan

FERIA DU CLUB DE FOOT ESP

Rue de la Clairette Paulhan Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une soirée festive, conviviale et familiale placée sous les couleurs rouge et noir.

Une soirée festive, conviviale et familiale placée sous les couleurs rouge et noir, pour célébrer ensemble la fin de saison autour d’un bon repas, d’un spectacle flamenco et d’une ambiance musicale assurée par Stéphane Martinez Carpediem.

Au programme repas, spectacle flamenco, DJ et ambiance festive pour clôturer la saison tous ensemble. Pas besoin d’être joueur, éducateur ou dirigeant. Cette soirée est pour tous ceux qui aiment le club, l’ambiance et les bons moments.

Tarifs 25 € adulte 15 € enfant (-13 ans).

Places limitées. Réservation avant le 20 juin. .

Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 24 02 09 04

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English : FERIA DU CLUB DE FOOT ESP

A festive, convivial and family-friendly evening under the red and black colors.

L’événement FERIA DU CLUB DE FOOT ESP Paulhan a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 OT DU CLERMONTAIS