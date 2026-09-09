Féria du Riz Course Camarguaise L’ Amphithéâtre romain Arles
vendredi 11 septembre 2026 · L' Amphithéâtre romain · Arles
Informations pratiques
Arles
Féria du Riz Course Camarguaise
Vendredi 11 septembre 2026 à partir de 17h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Une nouvelle fois, la Féria du Riz arlésienne sera inaugurée par la tradition de notre région, la course camarguaise aux as.
Les meilleurs hommes en blanc du moment seront également au rendez-vous pour ce concours de manades !
Taureaux : Constantin (Cuillé) Poker (FabreMailhan) Amiral (Lautier) Baron (Fournier et Fils) – Doker (Méjanes) – Amiral (Chauvet) Bajan (Laurent).
Raseteurs Joachim Cadenas, François Martin, Vincent Marignan, Léandro Léal, Launis Orcel, Quentin Ayme. .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com
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English :
Once again, the Arles Rice Festival will kick off with a traditional event from our region: the Camargue horse race.
L’événement Féria du Riz Course Camarguaise Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles
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