Moment au Campo Ganaderia Pagès-Mailhan Route des Saintes Marie de la Mer Arles
mercredi 9 septembre 2026 · Route des Saintes Marie de la Mer · Arles
Informations pratiques
Arles
Moment au Campo Ganaderia Pagès-Mailhan
Mercredi 9 septembre 2026 à partir de 18h30. Route des Saintes Marie de la Mer Les Jasses de Bouchaud Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Le Moment au Campo est de retour !
À quelques jours de la Feria du Riz, rendez-vous chez Pagès-Mailhan pour découvrir au campo les toros qui seront lidiés le dimanche 13 septembre aux Arènes d’Arles.
Un moment privilégié pour voir les toros au campo et échanger avec les éleveurs avant le grand rendez-vous arlésien. .
Route des Saintes Marie de la Mer Les Jasses de Bouchaud Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 56 24 13 visitepagesmailhan@gmail.com
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English :
Le Moment au Campo is back!
L’événement Moment au Campo Ganaderia Pagès-Mailhan Arles a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme d’Arles
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