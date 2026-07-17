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LE CORSET | Avant-première en présence de la directrice artistique, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

mardi 25 août 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles

LE CORSET | Avant-première en présence de la directrice artistique, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Cinémas Le Méjan (Actes Sud)
Adresse
04.90.99.53.52 - Place Nina Berberova, Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

LE CORSET | Avant-première en présence de la directrice artistique Mardi 25 août, 21h30 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T21:30:00+02:00 – 2026-08-26T00:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T21:30:00+02:00 – 2026-08-26T00:30:00+02:00

LE CORSET | Avant-première en présence de la directrice artistique

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 04.90.99.53.52 – Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plein air

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