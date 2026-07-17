AGENDA · Arles
LE CORSET | Avant-première en présence de la directrice artistique, Cinémas Le Méjan (Actes Sud), Arles
mardi 25 août 2026 · Cinémas Le Méjan (Actes Sud) · Arles
Informations pratiques
LE CORSET | Avant-première en présence de la directrice artistique Mardi 25 août, 21h30 Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T21:30:00+02:00 – 2026-08-26T00:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T21:30:00+02:00 – 2026-08-26T00:30:00+02:00
LE CORSET | Avant-première en présence de la directrice artistique
Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 04.90.99.53.52 – Place Nina Berberova, Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Plein air
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